توقعات بحدوث أزمة طاقة عالمية

الاقتصاد
شحنة غاز طبيعي مسال
شحنة غاز طبيعي مسال

يرى "فاتح بيرول" رئيس وكالة الطاقة الدولية أن شح أسواق الغاز الطبيعي المسال حول العالم وخفض كبار منتجي النفط للإمدادات وضع العالم في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية.

 

و قال "بيرول" خلال مؤتمر بأسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة: زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في ظل الأزمة الأوكرانية والانتعاش المحتمل في شهية الصين للوقود قد يضيقان السوق مع دخول 20 مليار متر مكعب " فقط "من الغاز الطبيعي المسال الجديد إلى السوق العام المقبل. 

 

إلى جانب أن القرار الأخير لمجموعة "أوبك+" بخفض مليوني برميل يوميًا من الإنتاج هو قرار محفوف بالمخاطر لأن العديد من الاقتصادات حول العالم على شفا الركود. 

 

وأوضح أن وكالة الطاقة الدولية ترى أن معدل نمو الطلب العالمي على النفط يقترب من مليوني برميل يوميًا هذا العام. 

 

وأضاف "بيرول" أن أزمة الطاقة الحالية يمكن أن تكون نقطة تحول في تاريخ لطاقة لتسريع الاتجاه نحو مصادر الطاقة النظيفة وتشكيل نظام طاقة مستدام وآمن

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