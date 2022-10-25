ارتفاع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.6% نهاية تعاملات اليوم

أنهى "مؤشر السوق السعودي" جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.6 %، مغلقا عند 12075 نقطة (+ 69 نقطة)، مسجلًا أعلى إغلاق منذ نحو شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال.

وارتفع سهم "مصرف الراجحي"، بنسبة 1 % عند 88.10 ريال.

وأنهت أسهم "مجموعة تداول" و"البحري" و"علم" و"السعودية للكهرباء" و"المراعي" و"دار الأركان" و"سلوشنز" و"الجزيرة" و"أكوا باور"، تداولاتها اليوم، على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم "سدافكو"، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 221 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، بتداولات بلغت نحو 134 ألف سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الثاني المنتهي في سبتمبر 2022، إلى 85.6 مليون ريال، وبنسبة 58 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وسجل سهما "معادن" و"بوبا العربية"، جلسة اليوم أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 82 ريالا (+ 3 %) للأول و189.80 ريال (+ 2 %) للثاني.

في المقابل، تراجع سهم "كيان السعودية" بنسبة 4 % عند 13.80 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 812.3 مليون ريال في الربع الثالث 2022.

وهبطت أسهم "التصنيع الوطنية" و"مجموعة صافولا" و"سليمان الحبيب" و"بترورابغ" و"المتقدمة" و"جرير" و"أسمنت اليمامة" بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق "ملكية ريت" عند 8.65 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات.