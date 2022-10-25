الإسكان: جولات تفقدية بمواقع "سكن لكل المصريين" لرؤساء أجهزة مدن العاشر والعبور وسوهاج الجديدتين



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن رؤساء أجهزة مدن العاشر من رمضان والعبور الجديدة وسوهاج الجديدة ووحدة الدعم الفني بالوزارة، قاموا بجولات تفقدية بمواقع عمارات مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، لمتابعة سير العمل ودفع معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات قد تواجه المشروع.



وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات المختلفة، مع ضرورة التأكد من جودة التنفيذ، مشيرا إلى أهمية الانتهاء من المبانى الخدمية، مع الانتهاء من الوحدات السكنية، حتى يستفيد بها المستحقون.



وقام المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، بالمرور على أعمال عمارات المبادرة محور منخفضي الدخل، بالحي الـ33 بالمدينة، حيث تابع، خلال جولته، أعمال الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والزراعة وتنسيق الموقع ومنظومة الطرق الداخلية بالحي الـ33، كما تفقد الأعمال الجارية بموقع عمارات المبادرة بشرق حي الأندلس بإجمالي 52 عمارة، وكذا أعمال استكمال عمارات منخفضي الدخل، بالحي الـ12 تمهيدًا لتسليمها كاملة المرافق.



كما تفقد المهندس أحمد عمران، موقع عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين " إسكان متوسط " بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة العاشر من رمضان بمساحات ( ١٠٠ - ١١٠- ١٢٠) م٢ للوحدة شاملة أعمال الربط على المرافق، وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.



وفي سياق متصل، قام أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، يرافقهم مسئولو جهاز مدينة العبور الجديدة، بتفقد مشروع سكن لكل المصريين نموذج الـ٩٠م محور منخفضي الدخل بالحي الـ١٦، لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز بالمشروع، حيث تم التأكيد على الشركات المنفذة للأعمال بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه.



ووجه المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ المقررة لموقع ٨٠٦ عمارات بمشروع " سكن لكل المصريين – محور منخفضى الدخل " نموذج ٩٠م بالحى الـ١٤ بإجمالي ١٩٣٤٤ وحدة والمدرجة في خطة التسليم لحاجزيها قريبًا، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بطرق ومناطق انتظار السيارات، وأعمال الزراعة واللاند سكيب وأعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع بالحى ١٤.



وتفقد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة - المشرف على مدينة أخميم الجديدة، أعمال التجهيز لصب سقف الدور الثانى فى بعض العمارات والدور الثالث فى عمارات أخرى بمشروع إنشاء عمارات منخفضي الدخل بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقه ٧٣٥ فدانا بمدينة سوهاج الجديدة حيث يجري تنفيذ ٤٢ عمارة تضم ١٠٠٨ وحدات سكنية بمساحة ٩٠ مترا للوحدة كاملة التشطيب.



وقام المهندس مصطفى هارب، بتفقد مشروع استكمال تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور منخفضي الدخل " إسكان اجتماعي " بمدينة أخميم الجديدة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع العمل بالمشروع، مؤكدًا على استمرار تنفيذ الأعمال بمعدلات مرتفعه للانتهاء من المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المعتمدة وبأعلى معدلات للجودة طبقًا للمواصفات الفنية.

