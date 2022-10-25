هطول أمطار غزيرة على العاصمة الإدارية ومدينتي.. والجيزة تتأهب

تعرضت منذ قليل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي والعبور إلى سقوط الأمطار الغزيرة، وسط تأهب أهالي محافظة الجيزة في انتظار سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من القيادة بسرعة تتجاوز 40 كم على المناطق التي تشهد سقوط الأمطار، وناشدت المواطنين بتوخي الحذر خلال الساعات القادمة نظرا لحالة عدم الاستقرار الجوي الذي تشهده البلاد.

تكاثر السحب الممطرة والرعدية على القاهرة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تمتد الأمطار إلى مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد مع تقدم الوقت.

وتزداد حدة الأمطار مع تقدم ساعات النهار تكون رعدية أحيانا.

ورصدت خرائط الطقس نشاط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

توقعت نماذج خرائط الطقس سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة اليوم، يتخللها رعديات على بعض مناطق من القاهرة والدلتا ومدن القناة وسيناء، مع تساقط حبات البرد.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من وقوع السيول فى بعض المناطق الجبلية، وسقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة على مناطق جبلية وخفيفة ومتوسطة على مناطق من شمال الصعيد وأجزاء من محافظتى البحيرة والإسكندرية.

وحذرت الأرصاد من حدوث تقلبات جوية سريعة اليوم الثلاثاء، وتكون ذروة سقوط الأمطار مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022.

فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع نشاط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 20

6 أكتوبر 27 18

بنهــــا 27 19

دمنهور 26 18

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 25 19

دمياط 25 21

بورسعيد 26 21

الإسماعيلية 27 18

السويس 27 19

الزقازيق 27 20

شبين الكوم 27 20

طنطا 25 18

شلاتين 31 23

الإسكندرية 25 19

العلمين الجديدة 25 17

وادي النطرون 27 19

مطروح 25 18

السلوم 26 16

سيوة 26 13

العريش 25 20

رفح 24 19

الطور 27 22

كاترين 21 13

رأس سدر 32 19

نخل 25 13

طابا 29 21

نويبع 30 22

حلايب 27 23

شرم الشيخ 30 22

الغردقة 30 23

مرسى علم 31 23

الفيوم 28 18

بني سويف 27 17

المنيا 28 18

أسيوط 28 17

سوهاج 30 18

قنا 31 19

الأقصر 31 18

أسوان 31 19

الوادي الجديد 32 15

أبوسمبل 31 20

أبو رماد 32 24

رأس حدربة 31 23