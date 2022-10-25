من هو المحامي الراحل فريد الديب؟

توفي اليوم المحامي فريد الديب عن عمر يناهز 79 عامًا، حيث يعتبر فريد الديب من أبرز الأسماء في مجاله في الوطن العربي، حيث كسب شهرة واسعة بسبب القضايا التي تولى الدفاع فيها وكانت محل اهتمام محلي بل وعالمي نظرا لثقل الشخصيات بها.

من هو المحامي فريد الديب؟

ولد المحامي فريد الديب في حي الخليفة بمصر القديمة بالقاهرة يوم 23 أكتوبر عام 1943، التحق بكلية الحقوق عام 1958 وتخرج فيها عام 1963، ثم عين وكيلا للنيابة العامة في عدة مدن قبل أن يتم استبعاده من سلك النيابة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الواقعة التي عرفت بمذبحة القضاة عام 1969، حيث تم طرد 127 قاضيا وعضوا للنيابة.

ووقعت ما وصفت بـ "مذبحة القضاة" بمصر عندما عزل فيها عدد من القضاة بتهمة العداء لنظام ثورة 23 يوليو/تموز 1952، في عام 1969 الذي لقبه القضاة بعام "المذبحة".

وبعد عزله من النيابة، عمل فريد الديب في وزارة العمل المصرية ثم التحق بجامعة الدول العربية عبر المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة.

وبدأت رحلة فريد الديب في عالم المحاماة عام 1971، وتردد اسمه كثيرا عندما تولى الدفاع عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام 1997.