تحذير عاجل من الأرصار.. ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا في مصر

تكون حالة الطقس غدا في البلاد، مائلة للحرارة غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدلًا غائمًا على السواحل الشمالية، الشرقية والغربية ووسط سيناء، حارًا مشمس على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وليلا، طقس لطيف ليلا إلى مائل للبرودة على كافة الانحاء.

أكدت الأرصاد أن هناك تساقط الأمطار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ومناطق من جنوب الوجه البحرى وجنوب الصعيد، وعلى مدار ساعات متفرقة من اليوم.

هناك هدوء في نشاط للرياح على البلاد حسب بيان الأرصاد.

بالنسبة لحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط بين معتدلة ومضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج على بين (1،5:1) متر..

والبحر الأحمر بين خفيفة ومعتدلة تتراوح ارتفاع الأمواج بين (1،5:1) متر.. وذلك بسبب نشاط للرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء