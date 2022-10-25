الأحوال الجوية غدا الأربعاء 26 أكتوبر 2022 ودرجات الحرارة.. أمطار غزيرة تشهدها البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات خبرائها عن الأحوال الجوية غدا الأربعاء 26 أكتوبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية، وذلك وفق باين رسمي صدر منذ قليل.

وعقب الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد من سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق والتي كانت من ضمنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي والعبور، ازدادت معدلات البحث من قبل المواطنين عن الاحوال الجوية غدا الأربعاء 26 أكتوبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، الأحوال الجوية غدا الأربعاء 26 أكتوبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، وفقا لبيان الأرصاد الجوية، وهي على النحو التالي:-

الأحوال الجوية غدا الأربعاء

وقال بيان هيئة الأرصاد عن الأحوال الجوية خلال ساعات النهار، إن طقس الغدا سيكون حار على جنوبي سيناء والصعيد، بينما يكون مائلا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفًا أول الليل، في حين يصبح مائلًا للبرودة في آخره وذلك على جميع مدن الجمهورية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 27- 19

العاصمة الإدارية 26- 18

6 أكتوبر 27 - 18

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 18

كفر الشيخ 26- 18

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 21

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 27 - 18

السويس 27 - 19

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 27 - 20

طنطا 26 - 18

شلاتين 31 - 23

الإسكندرية 26- 19

العلمين الجديدة 26- 18

وادي النطرون 27 - 19

مطروح 25- 19

السلوم 28 - 17

سيوة 27- 15

العريش 25 - 20

رفح 24 - 19

الطور 29- 22

كاترين 21- 13

رأس سدر 29- 20

نخل 25- 17

طابا 29- 21

نويبع 30- 22.

حلايب 28- 24

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 30 - 21

مرسى علم 31- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 29- 16

أسيوط 28- 16

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19

الأقصر 30- 18

أسوان 31- 20

الوادي الجديد 29- 18

أبو سمبل 30- 18

أبو رماد 31 - 24

رأس حدربة 30 - 23