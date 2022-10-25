الأرصاد تحذر من الأيام المقبلة: تقلبات في الأحوال الجوية وأمطار غزيرة

حذرت الأرصاد المواطنين من تقلبات محتمل في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، حيث نشرت الأرصاد بيانًا عن الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل الأحوال الجوية ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، كذلك أماكن سقوط الأمطار في كافة المحافظات.

تحذيرات من الأحوال الجوية وحالة الطقس الأيام المقبلة

حذرت الأرصاد من تقلبات في الأحوال الجوية، حيث أوضحت أن الأمطار ستقط على معظم أنحاء الجمهورية لذلك يلزم توخي الحذر الشديد أثناء القيادة على الطرق وارتداء الملابس المناسبة.

ويعتبر اليوم الثلاثاء ذورة تقلبات الأحوال الجوية، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا فى درجات بسبب وجود منخفض جوي مع وجود يحب الرعدية والمتوسطة فى معظم أنحاء الجمهورية.

ترصد هيئة الأرصاد تغير في درجات الحرارة في الايام الثلاث المقبلة ولديك الآن درجات الحرارة العظمى والصغرى على معظم محافظات مصر، وقد تشهد مصر شتاءا أكثر برودة وتوقع هطول الأمطار لهذا العام عن الأعوام السابقة، لذلك ينصح بإرتداء الملابس الثقيلة والإبتعاد عن تيارات الهواء البارد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25-10-2022

محافظة القاهرة سجلت الدرجة العظمى 26، والصغرى 19.

الاسكندرية الدرجة العظمى 26، والصغرى 21.

أسيوط سجلت الدرجة العظمى 28، والصغرى 16.

الغردقة سجلت الدرجة العظمى 30، الدرجة الصغرى 19.

جنوب سيناء الدرجة العظمى 27، الدرجة الصغرى 15.



درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء 26-10-2022

القاهره الدرجة العظمى 27، والدرجة الصغرى 20.

الإسكندرية تسجل الدرجة العظمى 27، والدرجة الصغرى 21.

أسيوط تسجل الدرجة العظمى 29، والدرجة الصغرى 16.

الغردقة تسجل الدرجة العظمى 31، درجة والصغرى 21.

جنوب سيناء تسجل الدرجة الكبرى العظمى 24، والدرجة الصغرى 14.



درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس 27-10-2022