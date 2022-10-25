اتفاق اليونيدو والفاو على دعم قطاع الزراعة في إفريقيا

اتفق غيرد مولر مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، مع شو دونيو مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، على تدشين تعاون جديد بين المنظمتين في عدد من المجالات الرئيسية الهامة، التي تفيد قطاع الزراعة والأعمال التجارية الزراعية في دول القارة الإفريقية.

وأفادت منظمة "اليونيدو"، في البيان الصادر عن مقرها الرئيس في العاصمة النمساوية فيينا، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الفاو، بشأن تعاون المنظمتين والعمل سويًا على تحويل أنظمة الأغذية الزراعية وسلاسل القيمة للأعمال التجارية الزراعية، لا سيما عن طريق البرنامج العالمي لتسريع التحول في نظم الزراعة الغذائية، وخلق فرص العمل في المناطق الريفية للشباب في إفريقيا مع التركيز على قطاع الزراعة والأعمال التجارية الزراعية.

وأوضح البيان أن التعاون الجديد بين المنظمتين سيشمل مجال الأمن الغذائي والعمل على الحد من الجوع، مع التركيز على تبادل المعرفة والتكنولوجيا للمساعدة في الحد من خسائر ما بعد الحصاد وتعزيز الأمن الغذائي، الذي يمثل أولوية بالنسبة لمنظمة اليونيدو.

وستشمل أوجه التعاون الجديدة تخفيف التلوث البيئي في النظم الغذائية الزراعية، ومجالات الاقتصادات الحيوية المستدامة، مع تركيز المساعدة الفنية المشتركة على تطوير البنية التحتية، التي تشمل تجمعات وممرات الصناعات الزراعية، والعلاقة بين العناصر الأساسية الغذاء والماء والطاقة ومكافحة التصحر وتحفيز الابتكار في الزراعة الحضرية والنظام الإيكولوجي.