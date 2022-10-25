حالة الطقس غدا الأربعاء 26/10/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، عن حالة الطقس غدا الأربعاء 26/10/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، حالة الطقس غدا الأربعاء 26/10/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، وهي على النحو التالي:- 

حالة الطقس غدا

وكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا خلال ساعات النهار، إن طقس الغد سيكون حار على جنوبي سيناء والصعيد، بينما يكون مائلا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفًا أول الليل، في حين يصبح مائلًا للبرودة في آخره وذلك على جميع مدن الجمهورية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 27- 19

العاصمة الإدارية 26- 18

6 أكتوبر 27 - 18

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 18

كفر الشيخ 26- 18

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 21

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 27 - 18

السويس 27 - 19

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 27 - 20

طنطا 26 - 18

شلاتين 31 - 23

الإسكندرية 26- 19

العلمين الجديدة 26- 18

وادي النطرون 27 - 19

مطروح 25- 19

السلوم 28 - 17

سيوة 27- 15

العريش 25 - 20

رفح 24 - 19

الطور 29- 22

الطور 29- 22

كاترين 21- 13

رأس سدر 29- 20

نخل 25- 17

طابا 29- 21

نويبع 30- 22

حلايب 28- 24

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 30 - 21

مرسى علم 31- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 29- 16

أسيوط 28- 16

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19

الأقصر 30- 18

أسوان 31- 20

الوادي الجديد 29- 18

أبو سمبل 30- 18

أبو رماد 31 - 24

رأس حدربة 30 - 23

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