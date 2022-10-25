رئيسة وزراء إيطاليا: الاقتصاد قد يغرق في ركود العام المقبل



تعهدت جورجيا ميلوني، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، الثلاثاء 25 أكتوبر بأن تقود البلاد للخروج من واحدة من أصعب الفترات منذ الحرب العالمية الثانية وبالحفاظ على دعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا.

وفي خطابها الأول أمام البرلمان، قالت ميلوني بنبرة حماسية إن تحالفها القومي اليميني سيجعل صوته مسموعا في أوروبا، وشددت على معارضتها للعنصرية والتمييز.

وتابعت في خطاب تطرق إلى طيف واسع من القضايا واستمر أكثر من ساعة أن إيطاليا ستواصل دعم العقوبات الغربية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم الضغط على واردات الغاز القادمة من روسيا.

وأضافت أن "الاستسلام لابتزاز بوتين في مجال الطاقة لن يحل المشكلة، بل سيؤدي إلى تفاقمها إذ أنه سيفتح الباب أمام مزيد من المطالب والابتزاز".

وفازت ميلوني (45 عاما) زعيمة حزب اخوة إيطاليا بالانتخابات الشهر الماضي في إطار تحالف انتخابي ضم حزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني.



قالت ميلوني إن حكومتها ستقدم دعما ماليا للأسر والشركات المتضررة من أزمة الطاقة، وأشارت إلى أن التكلفة المرتفعة لهذا الدعم تعني أن الحكومة قد تضطر إلى تأخير تنفيذ بعض وعودها الانتخابية الأكثر كلفة.

وأضافت أن "السياق الذي يتعين على الحكومة التحرك فيه مُعقد للغاية، وربما يكون هو الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية"، مضيفة أن الاقتصاد قد يغرق في ركود العام المقبل في ظل ارتفاع التضخم والاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وأوكرانيا.