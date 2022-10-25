أسعار التوابل مساء اليوم الثلاثاء 25-10-2022 في الدقهلية

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التوابل - أرسيفية
التوابل - أرسيفية

استقرت أسعار التوابل بالأسواق ومحال العطارة مساء اليوم، في محافظة الدقهلية، وتقدم بوابة “الفجر” أسعار السلع الغذائية بشكل يومي وفقا للتعاملات اليومية في التالي:

 

أسعار اللحوم مساء اليوم الثلاثاء 25-10-2022 في الدقهلية

أسعار الفاكهة مساء اليوم الثلاثاء 25-10-2022 في الدقهلية

سعر البهارات

سجل سعر كيلو القرنفل 170 جنيها، الكزبرة 40 جنيها، الكمون 80 جنيها، الشمر 25 جنيها بهارات الزنجبيل 100 جنيه، جوزة الطيب 500 جنيه، الكركم 80 جنيها، الكاري 85 جنيها، البابريكا 80 جنيها، الفلفل الأسود 130 جنيها، الروزماري 60 جنيها، الزعتر 80 جنيها، الحبهان (الهيل) 850 جنيها.

وسجل البردقوش 60 جنيها، السمسم 60 جنيها، الكركديه 100 جنيه، القرفة الناعمة 80 جنيها، القرفة سيجار 150 جنيها، شطة (فلفل حار) 50 جنيها، حبة البركة 80 جنيها، بهارات اللحم 96 جنيها، بهارات الدجاج 96 جنيها، بهارات السمك 96 جنيها، ورق لوري 50 جنيها، تشكيلة الـ 7 بهارات 150 جنيها، بهارات بصل بودرة 80 جنيها، بهارات ثوم بودرة 80 جنيها، بهارات كبسة 80 جنيها، العرقسوس 50 جنيها، الكاربونات 15 جنيها، اليانسون 80 جنيها، الكراوية 45 جنيها، الصويا صوص 15 جنيها.

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