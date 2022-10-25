بعد اضطراب حالة الطقس اليوم.. الأرصاد الجوية: "الشتاء لم يبدأ بعد"

فجّر الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مفاجآة شأن حالة الطقس التي شهدتها مدن ومحافظات مصر اليوم الثلاثاء، قائلا: إن الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات اليوم، ترجع إلى التغيرات المناخية والظواهر الجوية الحادة، التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن "مصر معتادة على الظواهر الجوية الحادة".

وأشار مدير عام التنبؤات، إلى أن الهئية توقعت هطول الأمطار المتوسطة والرعدية على القاهرة، تؤدي إلى تجمعات للمياه.

كما أشار إلى أن هطول الأمطار المتوسطة والرعدية على القاهرة بهذا الشكل أمر معتاد ومتوقع، قائلًا إن اليوم ذروة سقوط الأمطار، ومن المقرر أن تشهد القاهرة الكبرى وشمال الصعيد هطول أمطار خفيفة، على مناطق متفرقة.

وأوضح شاهين، أن محافظات السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة تشهد فرص أمطار ما بين متوسطة إلى خفيفة، غدًا الثلاثاء، مضيفًا أن الفيوم وبني سويف، تشهد هطول أمطار أقل حدة، في الساعات المقبلة.

وأكد أن الأجواء ستعود إلى طبيعتها مرة أخرى، وكذلك درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وقال مدير عام التنبؤات، في ختام مداخلتة، أننا نعيش أجواء خريفية، والصغرى تتراوح ما بين 22 إلى 21 درجة.

وتابع شاهين، أن فصل الشتاء لم يبدأ بعد، ومن البيعي أن يبدأ موسم الأمطار في فصل الخريف.