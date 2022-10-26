أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-10-2022

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع أمس مع استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر وسجل عيار 21 الأكثر شعبية 1130 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

استقر سعر عيار 24 عند 1291.5 جنيه للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 1130 جنيه للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم عند 968.5 جنيه للجرام.

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 9040 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

عكست أسعار الذهب الثلاثاء 25 تشرين الأول أكتوبر، اتجاهها مع تراجع الدولار، بينما يواصل المستثمرون ترقب أي مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1658 دولارا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1662.80 دولار.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى 0.9%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين خارج الولايات المتحدة.



وأظهر مسح أمس الاثنين أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة انخفض للشهر الرابع على التوالي، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يقلص من تشديد السياسة النقدية.

ويجعل رفع أسعار الفائدة الذهب أقل جاذبية لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدًا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 19.34 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.7% إلى 918.35 دولار للأونصة، بينما هبط البلاديوم 2.1%إلى 1927.25 دولار.