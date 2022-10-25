"الأرصاد" توضح أماكن سقوط الأمطار غدا.. وموعد بدء الشتاء رسميا

أوضحت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا وموعد بدء الشتاء رسميا، بعد توقعات بهطولها غدا لكن بنسبة أقل من اليوم، وتكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أماكن سقوط الأمطار غدا وموعد بدء الشتاء رسميا، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهي على النحو التالي:-

الأمطار مستمرة غدا على جميع محافظات الجمهورية

و فيما يتعلق بأماكن الأمطار غدا، أضافت "منار" في تصريحات صحفية، أن كميات الأمطار غدًا ستكون أقل من اليوم، ونسبة حدوث الأمطار غدًا تتراوح من 60 إلى 70 في المئة بالمناطق الشمالية، و40 إلى 50 في المئة نسبة هطول الأمطار في المناطق المعرضة للأمطار الخفيفة.

فصل الشتاء لم يبدأ حتى الآن ومازلنا في فصل الخريف

وأوضحت أن هطول الأمطار اليوم لا يعني بداية فصل الشتاء، وأن فصل الخريف مازال مستمرا "مازلنا في النصف الأول من فصل الخريف، البداية الحقيقية لفصل الشتاء ستكون 21 ديسمبر، وفصل الخريف معروف بالحالات الجوية الحادة والمتقلبة والعنيفة في ظواهرها".

شهري أكتوبر ونوفمبر دائمًا يشهدان تقلبات جوية وبداية الشتاء 21 ديسمبر

وذكرت أن شهري أكتوبر ونوفمبر دائمًا ما يشهدان هطول أمطار وتقلبات جوية، ولم يلاحظ انخفاض في درجات الحرارة، وبداية الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة ستكون بداية من 21 ديسمبر وبدء فصل الشتاء.

نصائح هامة للمواطنين يجب اتباعها خلال الساعات المقبلة

وتابعت منار: "أن الأمطار ستستمر خلال الساعات المقبلة على المحافظات المعنية بسقوط الأمطار، ونصحت المواطنين بالقيادة بهدوء تام على الطرق واتباع كافة تعليمات المرور، لأن الأمطار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وبالتالي انزلاق العجلات، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، وألواح الإعلانات المعدنية، ومتابعة نشرات الأخبار والنشرات الجوية على مدار اليوم، لأن خرائط الطقس تتغير بشكل سريع".