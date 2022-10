عاجل.. "هاكرز" يستغلون احتفالات لولو هايبر ماركت في اختراق هواتف المصريين

أكسب آيفون 14 بروماكس.. خدعة جديدة لاختراق الهواتف الذكية في عيد ميلاد لولو هايبر ماركت

انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة إرسال رسائل على الواتساب تبشرك بوجود جوائز لمن تصله الرسالة فى حالة فتح اللينك بالرسالة بمناسبة احتفال هايبر ماركت كبير مثل كارفور ولولو ماركت وما شابه ليتم اختراق الجهاز التى تم فتح الرسالة منه لذلك نحذر من فتح أى رسالة مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقى عدد من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي في مصر وخصوصا واتساب رسالة عن مسابقة للفوز لجهاز آيفون 14 بروماكس في مسابقة بمناسبة مرور 14 عام على افتتاح لولو هايبر ماركت ، الا انه تم الكشف عن انها تقنية خبيثة يستخدمها الهاكرز لاختراق هاتفك المحمول فاحذر هذه الرسالة .



وتستعرض "الفجر" فيما يلى ما يجب عليك فعله فى حالة فتح الرسالة.

وبعد فتح رسالة لولو هايبر ماركت يوهمك المخترق بأنك قد فزت لجهاز آيفون 14 بروماكس ، شرط أن تقوم بإرسال نفس الرسالة إلى 15 من اصدقائك على “واتس اب” و5 مجموعات وترى المؤشر يمتلئ مع كل أرسال حتى 100 درجة في حين يقوم في هذا الوقت المحترف بسحب البيانات الموجودة على هاتفك المحمول.

كيف يمكن حماية الهاتف من الاختراق؟



قالت شركة كاسبرسكي لأمن المعلومات إن تعرض الهاتف للاختراق يمكن أن يعرض هويتك وخصوصيتك للخطر دون أن تدري أي شيء عن هذا! لا يتوقف المحتالون عن تطوير أساليبهم في الاختراق، والقدرة على اكتشافهم تزداد صعوبة بمرور الوقت، وهذا يعني أن المستخدم العادي قد لا يرى الكثير من الهجمات الإلكترونية ولا يدري عنها شيئًا! لا داعي للقلق من كل هذا، فيمكنك ببعض الخطوات البسيطة حماية نفسك والاطلاع على أحدث الأساليب التي يستخدمها المجرمون في الاختراق.

الهواتف الذكية الآن قادرة على احتواء جميع حساباتنا الخاصة وبياناتنا الشخصية في موقع واحد مريح وسهل الاستخدام، وهذا يجعلها فريسة ثمينة وهدفٍ مثالي للمخترقين. كل شيء الآن يمكن ربطه بالهاتف: ابتداءً من الحساب المصرفي إلى عنوان البريد الإلكتروني والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعني أنه بمجرد تمكن المجرم من الوصول إلى هاتفك، فإن جميع الأبواب تُفتح أمامه على مصراعيها.



ما هي اختراقات الهواتف؟



عملية اختراق الهاتف تشمل أي طريقة يستخدمها أي شخص للوصول سرًا إلى بيانات هاتفك واستعراض ما يوجد عليه، ويمكن أن تتنوع هذه الأساليب من الاختراقات الأمنية المتقدمة وحتى التسلل إليك عبر شبكة إنترنت غير آمنة.

يمكن لاختراق الهاتف كذلك أن يتم ماديًا بأن يسرق شخص هاتفك ويستخدم أي طريقة لفتحه، مثل طريقة هجوم التخمين. ما يخيف أن اختراق الهواتف يمكن أن يحدث لأي هاتف موجود في السوق، سواء كان بنظام أندرويد أو هاتف من أبل، ومن ثم فإن الجميع معرضون لاختراق هواتفهم، لذلك ننصح جميع المستخدمين بمعرفة العلامات التي تدل على اختراق الهاتف.

كيفية معرفة الهاتف الذي تعرض للاختراق؟



حينما تظهر أي من هذه العلامات فهذا يعني أن شخصًا ما قد اخترق هاتفك:

شحن الهاتف ينفد بسرعة: التطبيقات الخبيثة والاحتيالية تجري عمليات ضارة تستهلك البطارية بسرعة.

يعاني هاتفك من بطء شديد غير معتاد: يمكن للهاتف المخترق أن يركِّز كامل طاقته في معالجة التطبيق الذي يستخدمه المخترق، ومن ثم يمكن لهذا أن يتسبب في عمل هاتفك ببطء. توقف عمل الهاتف أو تعطله للحظة بشكل غير متوقع أو يعيد تشغيل نفسه فجأة كلها عوامل قد تدل على الاختراق.

ملاحظتك لنشاط غريب على أحد حساباتك على الإنترنت: عندما يخترق شخصٌ ما هاتفك فإنه سيحاول سرقة بيانات الوصول إلى حساباتك، لذلك انتبه لأي علامة على محاولة إعادة تعيين كلمة مرور حسابٍ لك على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، وكذلك لأي عملية تسجيل من موقع جغرافي غير مألوف.

ملاحظتك لوجود مكالمات أو رسائل غير مألوفة في سجل هاتفك: يمكن أن يتنصت المخترقون على هاتفك عبر رسالة نصية قصيرة بها فيروس، أو يمكن للمخترق أن ينتحل هويتك من أجل سرقة بياناتك الشخصية من أحد أقاربك أو أصدقائك؛ لذلك من المهم أن تنتبه دائمًا لهذه الأساليب الاحتيالية التي تترك خلفها أثرًا لا يمكن للمخترق مسحه.

how to keep your smartphone protected from hackers

ما الذي يجب عليك فعله في حال اكتشاف تعرض هاتفك لاختراق

الآن أنت تعرف العلامات التي تخبرك باختراق شخصٌ ما لهاتفك وعليك التصرف من أجل التخلص من عملية الاختراق وأي آثار ضارة لها.

إليك كيف يمكنك التخلص من المجرمين الإلكترونيين وإبقائهم بعيدًا عن حياتك الرقمية.

أولًا: يجب عليك حذف أي برمجيات ضارة توجد على جهازك؛ وبمجرد التخلص من اختراق البيانات، يمكنك البدء في حماية حساباتك وتحصين هاتفك ضد أي عملية اختراق محتملة.

كيفية التخلص من المخترق من على هاتفك

قم بتثبيت برنامج مكافح للفيروسات من أجل فحص هاتفك وحذف أي ملفات ضارة. إذا كنت تستخدم نظام Android مثلًا، يمكنك استخدام Kaspersky Android Security لمساعدتك في حماية هاتفك من أي متسللين وتعيين كلمات مرور للتطبيقات المهمة.

وبمجرد النجاح في تخليص هاتفك من الاختراق، قم بتحديث كلمات المرور لجميع حساباتك الرئيسية.

يمكن لهذه الحسابات أن تشمل:

حساب الخدمة المصرفية عبر الإنترنت

البريد الإلكتروني (للعمل أو الشخصي)

Apple ID أو حساب جوجل

كلمة مرور الهاتف

جميع مواقع التواصل الاجتماعي

احرص كذلك على متابعة المتاجر والخدمات التي تحتفظ ببيانات بطاقتك المصرفية (مثل أمازون ونون وغيرها من موقع الشراء) وذلك حتى تستطيع تحديد أي عمليات احتيالية ومن ثم تخبر البنك بها كي تمنعها وتحافظ على أموالك.

keeping your smartphone safe from hackers

كيفية إيقاف شخصٍ ما من اختراق هاتفك مرة أخرى

تزداد أهمية حماية الهاتف من الاختراق كل يوم مع زيادة كمية المعلومات الرقمية التي تتوفر على العالم الرقمي ويمكن الوصول إليها عبر الهاتف. ومع التطور المستمر لأساليب الاختراق، يجب عليك ألا تتوقف عن تطوير أمن هاتفك وترقيته دائمًا.

الوعي بسلوكك الرقمي هو أفضل طريقة لحماية نفسك وهاتفك، ولحسن الحظ يوجد العديد من الممارسات المعروفة والتي أثبتت فاعليتها في تقليل مخاطر الاختراق.

كيفية حماية هاتفك من التعرض لاختراق

لا تقم بتنزيل أي تطبيقات غير معروفة أو من مصدر مجهول. اطلع على تقييمات التطبيق وابحث عنه قبل تثبيته إذا كنت غير متأكد منه، ولا تقم بتثبيته إذا لم تتمكن من التأكد من سلامته.

لا تكسر حماية هاتفك (جيلبريك): فعل هذا يتيح لك تنزيل تطبيقات من خارج متجر التطبيقات الرسمي، لكن كسر حماية هاتفك يرفع من خطر التعرض لاختراق دون درايتك بهذا. وإضافة إلى تعريض هاتفك للبرمجيات الضارة والتجسسية، فسوف يضيع عليك التحديثات والإصلاحات الأمنية لنظام التشغيل نظرًا لأن من يكسر حماية هاتفه لا يحدثه من أجل المحافظة على عمل كسر الحماية، وهذا يرفع من احتمالية تعرض هاتفك للاختراق.

أبق هاتفك معك طوال الوقت: الوصول إلى هاتفك نفسه يعد من أسهل الطرق التي يتبعها المخترقون في تخريب الهواتف، فسرقة الهاتف أسهل بكثير من مهمة اختراقه والوصول إلى بياناته. وإذا كان هاتفك معك طوال الوقت، فإن سرقته لن تكون سهلة أبدًا.

احرص دائمًا على استخدام رموز مرور وكلمات مرور معقدة: لا تستخدم كلمات المرور التي يمكن تخمينها بسهولة، مثل عيد ميلادك أو عام تخرجك أو كلمات المرور الافتراضية مثل 0000 أو 1234. استخدم رمز مرور طويل لا يقل عن 6 أرقام، ولا تستخدم كلمة مرور واحدة في أكثر من مكان واحد.

لا تحتفظ برموز المرور على هاتفك: لا شك أن تذكر كلمات المرور المختلفة لكل حسابك تستخدمه أمرًا صعبًا، وفي هذا يمكنك استخدام تطبيق لإدارة كلمات المرور، مثل Kaspersky Password Manager.

تتيح هذه الخدمات لك تخزين جميع كلمات المرور في "خزنة رقمية" مما يمنحك سهولة الوصول والأمان الذي تحتاج إليه.

امسح تاريخ تصفحك للإنترنت بانتظام: يمكن بسهولة جمع معلومات عن أسلوب حياتك من المواقع التي تزورها والصفحات التي تفتحها وتاريخ تصفحك للإنترنت بشكلٍ عام، لذلك احرص على مسح كل شيء، حتى ملفات تعريف الارتباط وملفات التخزين المؤقت.

قم بتفعيل خاصية تعقب الهاتف المفقود: إذا فقدت هاتفك وأنت في مكانٍ عام، يمكنك استخدام خاصية تعقب الهاتف المفقود لمعرفة موقع هاتفك بالضبط. تأتي بعض الهواتف بتطبيق مخصص لهذا، بينما تتطلب بعض الهواتف الأخرى تنزيل تطبيق لهذه الخاصية من على متجر التطبيقات.

احرص على تحديث جميع تطبيقاتك دائمًا: يمكن لأي تطبيقات -حتى التطبيقات الموثوق بها- أن تحتوي على أخطاء يقدر المخترقون على استغلالها، لذلك فإن تنزيل أي تحديث بمجرد توافره أمرٌ مهم لحماية نفسك من أي أخطار معروفة؛ وينطبق الأمر نفسه على نظام التشغيل، فلا تؤخر تثبيت أي تحديث متاح وثبته فورًا.

احرص دائمًا على تفعيل المصادقة ثنائية العوامل (2FA): تضيف هذه الخاصية وسيلة حماية إضافية مع كلمة المرور وتستخدم حسابًا خاصًا آخر أو شيئًا تملكه في الحقيقة. كل من Apple ID وحسابات جوجل توفر المصادقة ثنائية العوامل لحماية هاتفك من أي اختراق لكلمة المرور، لذلك لا تنس تفعيلها لزيادة الأمان. البيانات الحيوية مثل بصمات الأصابع ومعرف الوجه أصبحت خيارات شائعة وتزداد شعبيتها بمرور الوقت، وكذلك مفاتيح USB من الخيارات الممتازة عندما تكون متاحة.

كن حذرًا في استخدام الرسائل النصية أو البريدية في المصادقة ثنائية العوامل. زيادة الحماية عبر المصادقة ثنائية العوامل برسالة نصية أو البريد الإلكتروني أفضل من عدم تفعيل الحماية من الأساس، لكن هذه يمكن للمخترقين اعتراضها عبر أساليب مثل استبدال بطاقة SIM.

لا تستخدم شبكات الإنترنت العامة دون استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN): العديد من تطبيقات VPN، مثل Kaspersky VPN Secure Connection، تعمل على تشفير بياناتك وإخفائها بعيدًا عن أعين المحتالين والمتلصصين