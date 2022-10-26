بعد تحريفه.. خطوات تعديل اسم مسجد السيدة عائشة على "جوجل" (صور)

فوجئ مستخدمي الإنترنت في مصر، اليوم الأربعاء، بتحريف اسم مسجد السيدة عائشة رضى الله عنها على “خرائط جوجل" المتواجد في القاهرة، بعد إضافة لفظ بذيء على الاسم.

وأحدثت تلك الخطوة حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم ناشطون، أن تحريف اسم مسجد السيدة عائشة كان بهجمة من قبل نشطاء من الشيعة.

وتستعرض بوابة “الفجر” خطوات تعديل اسم مسجد السيدة عائشة على خرائط جوجل وحذف الكلمة البذيئة في التالي:

1- الدخول على محرك البحث “جوجل” وكتابة "مسجد السيدة عائشة.

2- سيظهر أمامك على جانب الصفحة 3 نقاط اضغط عليهم.

3- بعد ذلك تظهر اختيارات (مشاركة - اقتراح تعديل - هل أنت مالك النشاط التجاري - إغلاق القائمة).

4- اضغط على “اقتراح تعديل”.

5- ستظهر اقتراحات (تغيير الاسم أو تفاصيل أخرى - وإغلاق وإزالة).

6- اختار من بينهم (تغيير الاسم أو تفاصيل أخرى) واحذف الكلمة البذيئة.

ويقع مسجد وضريح السيدة عائشة في القاهرة في حي الخليفة خارج ميدان القلعة في شارع السيدة عائشة.

وحول تاريخ مسجد السيدة عائشة، أجمع المؤرخون على قدوم السيدة عائشة إلي مصر ووفاتها فيها، ويقول السخاوي في (تحفة الأحباب) أن السيدة عائشة مدفونة في مصر، وأنه عاين قبرها في تربة قديمة على بابها لوح رخامي مدون عليه ”هذا قبر السيدة الشريفة عائشة من أولاد جعفر الصادق ابن الإمام محمد باقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه”.

وكان ضريح السيدة عائشة في البداية صغيرًا وبسيطًا، ثم اهتم بعمارته الفاطميون والأيوبيون، حيث أنشأوا بجوار الضريح مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وعندما أحاط صلاح الدين الأيوبي القاهرة والعسكر والقطائع والفسطاط بسور فصل بين قبة السيدة عائشة وبين القرافة، ثم فتح باب في السور إلي القرافة سمي بباب عائشة، ويعرف الآن بباب القرافة."

وبحسب المؤرخون، ألحق بالضريح مسجد يعرف بمسجد السيدة عائشة، أعاد بناؤه عبد الرحمن كتخدا سنة 1176 هـ/1762م. ثم هدم المسجد وأُعيد بناؤه سنة 1971م على ما هو عليه الآن.