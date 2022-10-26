تراجع ارباح "مايكروسوفت" إلى 17.5 مليار دولار خلال الربع الثالث

ققت شركة "مايكروسوفت" إيرادات أفضل من توقعات المحللين خلال الربع الثالث من العام الحالي، لكن عوائد وحدة السحابة جاءت دون التقديرات.



وأظهرت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأمريكية، تسجيل صافي ربح بقيمة 17.5 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 20.5 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام.



وبلغ نصيب السهم من الأرباح 2.35 دولار، ما يعتبر أفضل من التوقعات التي كانت تشير لتسجيل 2.30 دولار.



كما أعلنت "مايكروسوفت" تسجيل إيرادات بقيمة 50.12 مليار دولار في الربع الثالث، مقابل 45.3 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام واحد، ومقارنة بتوقعات 49.61 مليار دولار.



وسجل قطاع الأعمال السحابي الذكي، الذي يتضمن "أزور" و"ويندوز سيرفر" إيرادات 20.30 مليار دولار، ما يقل عن التوقعات البالغة 20.36 مليار دولار.



وقالت الشركة، إن إيرادات وحدة "أزور" نمت بنسبة 35% في الربع الثالث، ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تتوقع نموًا 36.5% ومقارنة بنمو 40% في الربع الثاني.



وفي تعاملات ما بعد الجلسة، هبط سهم "مايكروسوفت" بنحو 1.7%، بعد أن صعد بنهاية جلسة الثلاثاء بنسبة 1.4% عند 250.66 دولار.