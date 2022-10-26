أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-10-2022 محليًا وعالميًا

تعد أسعار الذهب من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام الكثيرين، لا سيما الراغبين في ادخار ذلك المعدن أو المقبلين على الخطوبة والزواج، حيث يهديه الرجل لفتاته وحبيبته كهدية راقية في صورة "شبكة".

أسعار الذهب

ويتساءل الكثيرون عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-10-2022 في محال الصاغة والأسواق المحلية والعالمية، والتي شهدت اضطرابا ملحوظا في الآونة الأخيرة، وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار عيار 21 نحو 1124 بعد 1114 جنيها، فيما سجل 1120 جنيها يوم السبت الموافق 15 أكتوبر، ووصل إلى 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر أي فقد منذ هذا اليوم 21 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب يوم أمس الثلاثاء بواقع 76 جنيها للجرام عيار 21، منذ الأزمة الروسية الأوكرانية والتي وصلت فيها أسعار الذهب إلى 1200 جنيه بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 في تلك الأثناء الـ1309 جنيهات.

وتقدم بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-10-2022 في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا في مصر اليوم الأربعاء 1114 جنيها.

أسعار جرام الذهب عيار 24

ووصلت أسعار الذهب عيار 24 إلى 1289 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 18 نحو 967 جنيها.

أسعار جرام الذهب عيار 14

ووصلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 752 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 24 والأوقية

فيما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 إلى 9024 جنيها، بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء عيار 24: 1،653 دولارا.

متوسط مصنعية الذهب

ويختلف احتساب المصنعية والدمغة على جرام الذهب من مكان لآخر ومن محل لآخر حيث يتراوح المتوسط بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب.

أسعار الذهب عالميًا

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 26-10-2022، ارتفاعا ملحوظا على المستوى العالمي، إذ هبط المعدن الأصفر ليسجل 1653 دولار للأوقية بعد 1652.82 أول أمس.