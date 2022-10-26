مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022

حددت وزارة المالية إنه بداية من يوم الاثنين الماضي 24 أكتوبر 2022، ستبدأ صرف مرتبات جميع العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر 2022.

وبحسب وزارة المالية، يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 24، و25، و26، و27، و30 من الشهر نفسه.

وبحسب اعلان صرف المرتبات الجديد فإنه لم ينص عن مواعيد صرف المرتبات على تقسيم الجهات الإدارية إلى مجموعات على يومين أو 3 أيام مثلما كان يحدث في الأشهر السابقة.

وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية إنه تقرر العودة لصرف مستحقات العاملين وفقا لمواعيد الصرف الواردة بمنشور عام وزارة المالية رقم 11 لسنة 2018، دون تحديد ايام محددة للصرف لكل جه حكومية.

وذكر كتاب دوري لقطاع الحسابات والمديريات المالية صدر الشهر الجاري من وزارة المالية، أن مواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين ستكون خلال الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر (3 أيام) مع مراعاة الإجارات والعطلات الرسمية.

وأهابت وزارة المالية بالجهات الإدارية ضرورة مراعاة توقيع مستحقات العاملين وفقا لأيام التغطية طبقا للتعاقدات بين الجهة الإدارية والبنوك.

وذكرت أنها ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.