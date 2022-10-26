كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 وطرق الدفع

فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي، لكل عملاء الشركة، موضحة إمكانية الدفع من خلال عدة طرق تسهيلًا على عملائها.

فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

وكشفت المصرية للاتصالات فيما يتعلق بـ فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 أنه يمكن سداد الفاتورة من الآن وحتى الـ14 من نوفمبر المقبل، تجنبا لتحويل الخط للاستقبال بعد يوم 14 ديسمبر، وفرض غرامة مالية بعد ذلك لعدم دفع فاتورة التليفون الأرضي في الموعد المسموح لها.

وتستعرض "بوابة الفجر" كافة التفاصيل حول فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 في السطور التالية:

فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 من خلال الاتصال برقم 19777 من أي تليفون منزلي، أو من خلال الإنترنت عبر الضط هنــــــــا.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

1- الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنــــا.

2- اختيار الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022.

3- ملئ بيانات العميل في فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022.

4- إدخال الاسم والرقم القومي للعميل ومحافظة الإقامة.

5- وضع رقم التليفون الأرضي وكود المحافظة في فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022.

6- اختيار استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022.

غرامة عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 أو أخر السداد

حددت الشركة المصرية للاتصالات غرامة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 أو أية أشهر أخرى، بقيمة 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، إلى جانب عدم إضافة رسوم بعدها في فاتورة التليفون الأرضي.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

وفرت الشركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق التي يمكن خلالها تسديد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022، منها:

1- دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 إلكترونيا.

2- سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 من خلال مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

3- سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 عبر فوري.

4- دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 عبر ماكينات .ATM

5- دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 عبر فودافون كاش.

6- دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 في البريد المصري.

7- سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 عبر "بي" وخدماتي ومصاري.