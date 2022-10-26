إحداهما - 67.8 درجة.. تعرف على أبرد 10 دول حول العالم

مع اقتراب موسم الشتاء يبدأ الجميع يسأل ما هي اكثر الدول برودة فهناك من يبحث على السفر دائما ويحرص على معرفة حالة الطقس من آن لآخر إذا لا بد من معرفة أكثر الدول برودة حول العالم قبل هذه الخطوة نظرا لأن هناك سكان لا يشعرن بحرارة الشمس مطلقا

ويقدم موقع الفجر الالكتروني في السطور التالية تفاصيل حول أكثر الدول برودة حول العالم وتتمثل فيما يلي:



المركز العاشر: النرويج، (-51.2 درجة مئوية) أبرد درجة حرارة مسجلة

المركز التاسع: فنلندا ( -51.5 درجة مئوية) أبرد درجة حرارة مسجلة

المركز الثامن: السويد (- 53 درجة مئوية) أبرد درجة حرارة مسجلة

المركز السابع: قيرغيزستان (- 53.6 درج مئوية) أبرد درجة حرارة مسجلة

المركز السادس: منغوليا (-55.3 درجة مئوية ) أبرد درجة حرارة مسجلة

المركز الخامس: الصين (-58 درجة مئوية ) أبرد درجة حرارة مسجلة

المركز الرابع:الولايات المتحدة الأميركية (-62.2 درجة مئوية ) أبرد درجة حرارة مسجلة



المركز الثالث:كندا (-63 درجة مئوية ) أبرد درجة حرارة مسجلة

المركز الثاني:روسيا (–66.1 درجة مئوية ) أبرد درجة حرارة مسجلة

المركز الأول:غرينلاند (– 67.8 درجة مئوية ) أبرد درجة حرارة مسجلة



كازاخستان

مكان لايرى ضوء الشمس برودة قارسة وطقس بارد وانخفاض الحرارة ووصولها تحت الصفر

ايسلندا

ويعتمد أفضل وقت لزيارة أيسلندا على الطريقة التي تريد الاستمتاع بها في البلد، تظهر الشفق القطبي الشمالي من سبتمبر حتى أبريل، ويونيو ويوليو يمكن رؤية الشمس، من ديسمبر إلى فبراير هي الأشهر الأكثر برودة.



النرويج

تعتبر أبرد درجة حرارة مسجلة في النرويج عند كاراجوك وكانت -51.2 درجة مئوية ، عادة ما تتراوح درجة الحرارة في النرويج من -10 درجة مئوية إلى 1 درجة مئوية في معظم الأماكن، والذين يريدون زيارتها يمكنهم الزيارة في شهري يوليو وأغسطس



فنلندا

في شمال فنلندا، تنخفض درجة الحرارة إلى -45 درجة مئوية في الشتاء ويستمر الشتاء لنحو 200 يوم مع أرض مغطاة بالثلوج بشكل دائم، ويعتبر أفضل وقت لزيارة فنلندا بين شهري مايو وسبتمبر.

السويد

يتمتع الجزء الشمالي من السويد بمناخ صيفي معتدل وشتاء شديد البرودة مع، حيث أن أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق: −53.0 درجة مئوية (−63.4 درجة فهرنهايت)

قيرغيزستان

دولة أخرى في آسيا الوسطى ذات فصول شتاء قاسية وباردة، درجات حرارة منخفضة تصل إلى -30 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت)، حيث أن أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق: -53.6 درجة مئوية (-64.5 درجة فهرنهايت)

منغوليا



أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق: -55.3 درجة مئوية (−67.5 درجة فهرنهايت)

الصين

تعد الصين من أبرد دول العالم بسبب فصول الشتاء الباردة المتجمدة في الشمال، أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق: −58 درجة مئوية (−72 درجة فهرنهايت)

الولايات المتحدة الأمريكية

تصنف كواحدة من أبرد البلدان في العالم وأيضًا تصنف كواحدة من أكثر البلدان حرارة في العالم.

وأبرد الولايات في الولايات المتحدة هي ألاسكا ومونتانا ويوتا ووايومنغ وكولورادو والتي تتراوح بين -80 درجة فهرنهايت / 62 درجة مئوية إلى -61 درجة فهرنهايت / 52 درجة مئوية في درجات الحرارة المنخفضة القياسية لكل ولاية.



كندا

كندا هي أبرد دولة في أمريكا الشمالية مع أبرد درجة حرارة سجلت على الإطلاق عند -63.0 درجة مئوية (-81.4 درجة فهرنهايت)، في سناج، يوكون في عام 1947.

روسيا

تعد روسيا ابرد دولة في العالم من حيث أبرد درجة حرارة سجلت على الإطلاق، وأبرد درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق كانت: −67.8 درجة مئوية (−90.0 درجة فهرنهايت)

غرينلاند

أبرد درجة حرارة سجلت على الإطلاق في أكبر جزيرة في العالم -66.1 درجة مئوية (−87.0 درجة فهرنهايت) في عام 1954.