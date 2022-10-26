موعد تحسن الأحوال الجوية واعتدال الطقس

بعد سقوط الأمطار في عدد من المحافظات وكانت غزيرة ورعدية على القاهرة الكبري بدأ الناس يتسائلون حول موعد تحسن الأحوال الجوية واعتدال حالة الطقس

طقس الخميس غدا مستقر

سقوط أمطار خفيفة اليوم الأربعاء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وخليج السويس ومحافظات الوجه البحري، بينما توقع عدم سقوط أمطار على المحافظات الخميس 27 أكتوبر.

طقس اليوم يشهد أمطار

يستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما تتهيأ الفرصة اليوم لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

وحول حالة الطقس اليوم يميل الحرارة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت الأرصاد الجوية تركز الأمطار اليوم على شمال الدلتا والظهير الصحراوي الغربي (طريق مصر اسكندرية الصحراوي) حيث يستمر تشكل السحب على مناطق شمال الجمهورية، تزداد كمياتها أحيانًا يصحبها هطول امطار خفيفة إلى متوسطة متفرقة على شمال الدلتا، تغزر صباحًا بينما تكون الاجواء مشمسة اجمالًا على وسط وجنوب الجمهورية



وحذر خبراء الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، حيث بدأنا في ثلث الخريف المتقلب، وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية ونشهد تغيرات حادة وسريعة بشكل يومى.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية تشكل السيول في سيناء وشمال غرب خليج السويس ومناطق الظهير الصحراوي الشرقي للجيزة وبني سويف وقد تمتد إلى شمال شرق المنيا، وأن تكون الأمطار أكثر غزارة في القاهرة خاصة شرق القاهرة (القاهرة الجديدة) وكذلك بعض مناطق في مدن القناة وشرق الدلتا.

موعد تحسن الطقس

ومن جهته، أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك انخفاض في الأمطار من بعد ظهر اليوم، مشيرا إلى أن الطقس سيكون مشمسًا بعد ظهر اليوم على القاهرة.

