بعد الأمطار والسيول.. تعرف على موعد بداية فصل الشتاء 2022

موعد بداية فصل الشتاء 2022، انتابت جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس ودرجات الحرارة، كان بطلها هطول الأمطار التي وصلت شدتها حد السيول في بعض المدن، إلى جانب ظهور البرق والرعد في سماء مصرنا الغالية.

موعد بداية فصل الشتاء 2022

وتساءل الكثيرون عن موعد بداية فصل الشتاء 2022 وختصة بعد التقلبات الجوية السريعة التي شهدتها أغلب أنحاء الجمهورية، حيث أننا في فضل الخريف المعروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

وتقدم بوابة الفجر لقرائنا الفضلاء، موعد بداية فصل الشتاء 2022 في السطور التالية:

كشفت الحسابات الفلكية عن موعد بداية فصل الشتاء 2022 والمقرر في يوم الأربعاء الموافق الـ21 من ديسمبر والذي يستمر لنحو 88 يوما و23 ساعة و38 دقيقة، أي أننا يفصلنا عنه 56 يومًا.

بداية فصل الشتاء 2022

وتتعامد الشمس مع بداية فصل الشتاء 2022على مدار الجدي، في الـ21 من ديسمبر المقبل، حيث تكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في عدا مدار الجدي.

عدد ساعات النهار خلال فصل الشتاء 2022

وتقل عدد ساعات النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، مع بداية فصل الشتاء 2022 أي إنه خلال الانقلاب الشتوي "حول يوم 22 ديسمبر" يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي مغايرا ما هو عليه في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

بداية فصل الشتاء 2022 وموعد انخفا درجات الحرارة

ومع بداية فصل الشتاء 2022 تنخفض درجات الحرارة تدريجيا وبشكل كبير، وذلك نتيجة سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض وميلها حد أقصى عن العمودي على سطح الأرض، حيث أن الأشعة المائلة تكون أقل حرارة من الأشعة العمودية، نظرا إلى أن الأشعة المائلة تخترق مسافة أطول في الجو، ما يجعلها تتعرض إلى كثير من الانعكاسات على السحب والامتصاص بفعل العوالق الجوية وغازات الجو، كما أنها تنتشر على مساحة أكبر، ما يقلل شدتها.

أسباب انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء 2022

كما يتسبب طول الليل وقصر النهار اللذان يتزامنان مع موعد بداية فصل الشتاء 2022 يقلل من فرص اكتساب الطاقة الحرارية من الشمس، والليل يعني وقتا أطول لفقدان الطاقة إلى الفضاء الخارجي بفعل إشعاع الأرض، وهو الأمر الذي يفسر أسباب حدوث الفصول الأربعة.

موعد بداية فصل الشتاء 2022 وبقية الفصول

وبعد معرفة موعد بداية فصل الشتاء 2022 لزم التنويه إلى أن سبب حدوث الفصول الأربعة، هو وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، وهو ما يعرف بـ "دائرة البروج"، إلى جانب دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها.