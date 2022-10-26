عاجل.. ارتفاع  جديد في أسعار الدولار بالبنوك اليوم الاربعاء 26 أكتوبر 2022

سجلت أسعار الدولار في البنوك ارتفاعات جديدة بقيمة 2 قرشا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 26 أكتوبر؛ لتواصل ارتفاعها في البنوك، مع توصيات المؤتمر الاقتصادي بضرورة حرية سعر الصرف مع اطلاق مؤشر لتحديد قيمة الجنيه المصري اعتمادا على الذهب وسلة عملات.

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 19.67 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار إلى 19.75 جنيه للبيع، و19.65 جنيه للشراء.

وكانت أسعار الدولار سجلت ارتفاعات بقيمة 2 قرشا خلال تعاملات أمس الثلاثاء في أول ارتفاع منذ أكثر من اسبوع تقريبا.