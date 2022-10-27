البيئة: ظاهرة حرق قش الأرز لم تعد موجودة (فيديو)

قال محمد معتمد، معاون وزيرة البيئة للرصد والتقييم، إن هناك 11 يوم موضوعي خلال قمة المناخ COP 27 ستبدأ يوم 9 نوفمبر وتنتهي يوم 17 نوفمبر، حيث يتم إجراء أكثر من جلسة على موضوعات محددة، فهناك يوم للعلوم، ويوم للمياه والتكيف، ويوم للزراعة، ويوم للحلول، ويوم للشباب، ويوم للمجتمع المدني، ويوم للتمويل، ويوم للطاقة، ويوم للتنوع البيولوجي، وهذه الجلسات ستعقد في المنطقة الزرقاء.

وأضاف "معتمد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه يتم مناقشة قضايا الأيام الموضوعية من خلال الأطراف المختلفة ممثلا فيها الهيئات الدولية والقطاع الخاص والأكاديميات والجامعات ومجتمع البحث العلمي ومجتمع الشباب، بحيث نضع كل الأصوات على طاولة الحوار حتى نصدر صورة واضحة تدعم المسار التفاوضي.

وتابع معاون وزيرة البيئة للرصد والتقييم، أن قضايا البيئة لم تعد رفاهية؛ لأنها مرتبطة بحياة الإنسان اليومية، منوهًا بأن ظاهرة حرق قش الأرز لم تعد موجودة خلال أخر 3 أعوام، مشيرًا إلى أن إطار إدارة منظومة قش الأرز كان يقوم على أن الحكومة تقوم بتنفيذ زيارات تفتيشية، وعندما يتم تنفيذ الحرق يجرى تحرير محضر، وكان لذلك تأثير على مكافحة الظاهرة، لكنه لم يكن التأثير المرجو، فقد كنا نريد الوصول إلى مرحلة لا يتم فيها الحرق؛ لأن الشخص مقتنع بخطورة هذه الظاهرة.

ونوه، بأن وزارة البيئة عملت على توعية الناس بالأهمية الاقتصادية لقش الأرز بالتعاون مع الشركاء المتمثلين في وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية وغيرهم من الوزارات الخاصة، وتم توفر المعدات التي يتم تأجيرها للمتعهدين بأجور رمزية، وتم العمل على عمليات الجمع والكبس، وتم دعم صغار الفلاحين بمفارم صغيرة الحجم، فقد جرى فرم القش واستخدامه بديلًا للعلف، وهو ما كان متواكبًا مع زيادة أسعار الأعلاف، فبدأ المواطن يشعر أن لهذا القش عائد اقتصادي، وفي النهاية حققت منظومة القش نجاحا غير مسبوق.

