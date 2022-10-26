سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-10-2022 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الدولار اليوم، من أهم الموضوعات التي تشهد تزايدًا بحثيًا كبيرًا بشكل يومي، نتيجة إلى الأهمية التي تتمتع بها العملة الأمريكية الخضراء، والتي تتمثل في ارتباط العديد من السلع والخدمات بها.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق الـ26 من أكتوبر 2022 استقرار ملحوظا مع بداية التعاملات، حيث استقرت شاشات البورصة في البنوك العاملة بالسوق المصرية عند قيمة سعر الدولار بيعا وشراءً، وقد استقر سعر الدولار في البنوك لمدة تقرب أسبوعين، قبل ارتفاعه يوم أمس الثلاثاء.

سعر الدولار اليوم والتوقعات المستقبلية

وتوقع الخبراء تعرض سعر الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة إلى ارتفاع جديد خاصة مع اقتراب انعقاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمتوقع أن يرفع سعر الفائدة، وهو ما يلقي بظلاله على سعر الحملة.

سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي، 19.65 جنيه للشراء، وسجل 19.72جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في البنك الأهلي 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

وتقدم "بوابة الفجر" لروادها وقرائها الكرام سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-10-2022 في البنك المركزى

سجل سعرالدولار في البنك المركزى المصرى 19.65جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدولار الأمريكى في البنك الأهلى المصري 19.65 للشراء و19.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبى الإسلامي إلى 19.70 للشراء و19.73 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر

كما وصل سعر صرف الدولار الأمريكى في بنك مصر إلى 19.65 للشراء و19.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم 19.64 للشراء و19.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربى الأفريقى الدولى

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكى في بنك العربي الأفريقي الدولي 19.63 للشراء و19.71 للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 26-10-2022 في بنك المصرف المتحد

كما سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 19.65 للشراء و19.73 للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري

ووصل سعر الدولار الآن في أبوظبي التجاري إلى 19.61 للشراء و19.71 لبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد

وفيما يتعلق بسعر الدولار في بنك الأهلي المتحد فقد وصل إلى 19.65 للشراء و19.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.66 للشراء و19.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس 19.63 للشراء و19.71 للبيع.