عاجل.. الصندوق السيادي المصري يطمح لرفع رأسماله إلى مستويات قياسية

قالت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إنه تمت زيادة رأسمال صندوق مصر السيادي إلى 400 مليار جنيه من 200 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه خلال 5 سنوات.

جاءت تلك التصريحات على هامش احتفالية بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر الاحتفالية كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد محمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات، وعدد من الوزراء من الجانبين المصري والإماراتي، والسيد/ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وكذا سفراء عدد من الدول لدى مصر، إلى جانب لفيف من المسئولين والشخصيات البارزة.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، استهلها بالترحيب بالسادة الحضور في مصر التي تعتز دائمًا بضيوفها الكرام من جميع الدول العربية الشقيقة، قائلا: نشهد اليوم الاحتفال بمرور خمسين عامًا على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن هذه الاحتفالية تُعقد برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، وبمشاركة جمع متميز رفيع المستوى من السادة الوزراء، وممثلي حكومَتَى البلدين، والسادة سفراء الدول العربية الشقيقة، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني المصري والعربي، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بروح الأخوة والتعاون التي كانت وراء إطلاق هذه الاحتفالية التي تمتد على مدار ثلاثة أيام لتغطي مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي، مؤكدا أن هذه المناسبة الغالية تُمثل فرصة مهمة يجب علينا أن نستثمرها لتنمية القواسم المشتركة، وتأكيد معاني الأخوة في الجسد العربي الواحد، فدولة الإمارات العربية المتحدة كانت دائمًا أول المساندين للدولة المصرية في أدق اللحظات الفارقة في تاريخها الحديث.

وأشار إلى أن مصر وأبناءها كانوا دومًا حريصين على أن يسهموا بجهودهم على أرض دولة الإمارات، من خلال عملهم في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والقضاء. وكانت حبات عرق المصريين حاضرة وبقوة إلى جوار جهود أشقائهم في بناء معالم دولة الإمارات الحديثة التي نفخر بما حققته من إنجازات عالمية على كافة المستويات.