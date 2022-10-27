زيد أبو حمدان لـ "الفجر الفني":" أتمني العمل مع منه شلبي"، وسعيد بردود أفعال الجمهور على "بنات عبدالرحمن"

أعرب الكاتب والمخرج زيد أبو حمدان عن سعادته، بعرض فيلم "بنات عبدالرحمن" بمصر، وردود أفعال المشاهدين عليه أثناء عرضه على شاشة السينما.



وقال زيد أبو حمدان في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه كتب فيلم "بنات عبدالرحمن" ليضمن حقوق ومستقبل المرأة بشكل عام، والدافع الرئيسي.

زيد أبو حمدان

تعاون زيد أبو حمدان مع صبا مبارك



وأضاف المخرج زيد أبو حمدان، أنه سعيد بالمشاركة مع الفنانة صبا مبارك في عمل فني، قائلاُ:" كنا مثل عائلة أنا وصبا وأيه، وكمان صبا تحمل أعباء الانتاج والتمثيل، وأنا الاخراج والكتابه".

كواليس تصوير “بنات عبدالرحمن”

وأشار بأن كواليس التصوير كانت جميلة وشكلنا هاله من السعادة والفرح داخل موقع التصوير، وهناك عدد كبير من الفيديوهات المصورة بيننا ولكن لم نتكمن من نشرها بسبب ضيق الوقت".



وأكمل "أبو حمدان" حديثه قائلاُ:" لم أتخوف من فكرة مناقشة موضوع شائك في السينما، لأني بحب بلدي واتمنى ان تتقدم وتصبح في مكان مميز".



واسترسل مخرج "بنات عبدالرحمن" بإنه عرض فكرة الفيلم على منتجين من قبل، قائلاُ:" في منتج في هوليود كان عايز يغير القصه والأبطال ويجيب سلمي حايك وممثلينن اجانب، ولكن حبيت أن أقدم القصه حقيقية وعن الوطن العربي".



وعن مشاركة المخرج زيد أبو حمدان، في السينما المصرية قال:" اتمنى العمل مع منة شلبي، وهناك عدد كبير أيضا من النجوم في السينما المصرية وسامي الشيخ ممثل مصري ويقيم في أمريكا".

زيد أبو حمدان

فيلم “بنات عبدالرحمن”

وكان بنات عبد الرحمن قد شارك في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة حيث نال تنويهًا خاصًا، وفي الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية، كما افتتح مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.

قصه فيلم “بنات عبدالرحمن”

بنات عبد الرحمن هن أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسرارًا جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، إنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش)، وشارك في الإنتاج كل من Lagoonie Film Production، وArab Media Network وويكا للإنتاج والتوزيع، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

