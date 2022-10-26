تعرف على أولى سيارات مرسيدس الافتراضية

تعتبر شركة مرسيدس بنز الألمانية من كبرى الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات على المستوى العالمي، كما أنها علامة جارية مميزة تدل على الرفاهية والفخامة، إلى جانب تمتع سياراتها بنسب أمان عالية.

سيارة مرسيدس الافتراضية الجديدة

وتعمل شركة مرسيدس على مواكبة التحديات العالمية والتطور التكنولوجي الكبير، وهو ما ينعكس على أداء وتصاميم سياراتها فائقة الفخامة التي تستحوذ على نصيب كبير من الأسواق العالمية.

ومن جانبه، أعلن جوردن فاجنر رئيس قسم التصميم في شركة مرسيدس بنز، عن أول سيارة عرض افتراضية بالكامل للعلامة التجارية عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث ظهرت السيارة لأول مرة خلال بطولة العالم في لعبة الفيديو الشهيرة "ليج أوف ليجندز 2022" التي تمتد من 29 سبتمبر إلى 5 نوفمبر.

مواصفات سيارة مرسيدس الافتراضية

وتتمتع سيارة مرسيدس الافتراضية الجديدة بالعديد من المواصفات المذهلة، حيث يوضع عليها غطاء شفاف يعطي لمحة عن السيارة الموجودة تحتها، وتأتي السيارة بمجموعة خطوط مستديرة، وشبكة أمامية مستطيلة الشكل عليها شعار مرسيدس مضيئة في المنتصف، ومصابيح أمامية عبارة عن شرائط إضاءة عمودية، إلى جانب إبراز الرفارف بعيدًا عن الجسم ويحصل هيكل السيارة على شكل الكوبيه.

شكل سيارة مرسيدس الافتراضية

ويشبه شكل سيارة مرسيدس الافتراضية النسخة المبالغ فيها من مفهوم AMG Vision الاختباري الأخير من مرسيدس AM حيث يحتوي هذا النموذج أيضًا على الكثير من المنحنيات، إلى جانب احتوائه على مقصورة ركاب بتصميم أكبر.

وتعطي سيارة مرسيدس الافتراضية الجديدة إمكانية لتخيل مفهوم Vision AMG من حيث الشكل التي قد تبدو عليه سيارة السيدان الكهربائية المستقبلية، والتي ستستخدم السيارة بنية مركبة AMG.EA ويستخدم محركات تدفق محورية كهربائية.

وتوجد سيارة مرسيدس الافتراضية الجديدة في لعبة League of Legends التي تعتبر من لعبات فيديو ساحة المعركة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، في الوضع التنافسي وهو الشكل الشائع، ويتنافس فريقان من خمسة لاعبين لتدمير قاعدة الطرف الآخر، إلى جانب إمكانية أقصاء الشخصيات المنافسة لكسب نقاط الخبرة والذهب.

ولم تكشف شركة مرسيدس بنز عملاق صناعة السيارات العالمية، عن كيفية دمج سيارة مرسيدس الافتراضية الجديدة في اللعبة، وهل ستحذو حذو إضافة الشخصيات التي يمكن اللعب بها تركب حيوانات أو مركبات تجريبية.

ويوجد لشركة مرسيدس بتاريخ كبير من العمل مع Riot Games خلال بطولة العالم للعبة League of Legends، حيث ساعدت مرسيدس في تصميم الحلبة التي حصل عليها الفائزون بالحدث الذي انطلق العام الماضي.