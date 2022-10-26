البورصة تربح 4 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم

ربحت البورصة المصرية، فى ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نحو 4.3 مليار جنيه مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية،.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10553 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 12864 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4307 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات داخل السوق نحو 2 مليار جنيه بالتداول على 527 مليون ورقه مالية من خلال تنفيذ 44 الف عملية.

وارتفع 70 ورقه مالية من اصل 200 ورقه مالية جري التداول عليهم، بينما انخفض 43 ورقه مالية، ولم تتغير 87 ورقة مالية.