تصدرت مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2022، والتي يتم تحصيلها في الأول من نوفمبر، وحرصا من بوابة الفجر الالكترونية التيسير علي متابعيها في معرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية ودفعها دون تحصيل غرامات أو تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي، تقدم لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهرأكتوبر 2022 وهي كالnتي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2022

1.الدخول علي موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال هذا الرابط.

http://egyptera.org/ar/BillCalc.aspx

2. اختيار خدمة احسب فاتورتك.

3. اختيار حساب قيمة الفاتورة، والذي من خلاله يقوم الموقع بحساب كمية الاستهلاك أو إذا كان لديك كمية الاستهلاك، ويتم اختيار الثانية.

4. تحديد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي أو تجاري للاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

5. إدخال قراءة العداد الجديد، وقيمة آخر قراءة موجودة في فاتورة الكهرباء.

6.ستظهر أمام المستخدم، قيمة استهلاكك، وإجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

مع العلم أن قيمة تلك الفواتير لا تشمل قيمة رسوم النظافة والدمغات، والأقساط المتأخرة أيضًا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2022

وهناك طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء وذلك من خلال الدخول علي موقع وزارة الكهرباء واتباع الخطوات الآتية:

1. الدخول على موقع وزارة الطاقة والكهرباء من خلال هذا الرابط

http://www.moee.gov.eg/test_new/home.aspx

2. الضغط على قسم الخدمات.

3. اختيار الاستعلام عن الفواتير

4. اختيار شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

5. ادخال البيانات المطلوبة وهي الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام، والضغط على الاستعلام عن الفاتورة.



تطبيقات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء

كما اتاحت وزارة الكهرباء تطبيقات ذكية للتسهيل على المشتركين في كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وذلك عن طريق

1.مَحافظ شركات المحمول

2. تحميل التطبيق الخاص بكل شركة علي الهاتف المحمول من خلال "App Store- Play Store".

3.تحميل تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول من خلال "App Store - Play Store".