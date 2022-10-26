تخصيص وحدات صناعية بمدينة العاشر من رمضان بنظام القرعة العلنية

الاقتصاد
جانب من اعلان نتيجة
جانب من اعلان نتيجة القرعة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تخصيص 75 وحدة  صناعية بنظام القُرعة العلنية بأنشطة متنوعة بمدينة العاشر من رمضان، لعددٍ من المتقدمين للحجز ممن انطبقت عليهم الشروط، لافتًا إلى أنه سبق الإعلان عن طرح الوحدات من قبل جهاز مدينة العاشر من رمضان بمشروع المجمعات الصناعية بمساحة (٧٠٢ م²) للوحدة.


وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الأنشطة الصناعية الوطنية، وفتح العديد من مجالات مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين للمساهمة في زيادة الدخل القومي المصري، والاعتماد على المنتج المحلي، وخفض معدل التضخم، وتوفير فرص العمل.


وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سبق طرح الوحدات الصناعية بأنشطة ( هندسية – خشبية – بلاستيك – منتجات غذائية – نسيج – كيماويات)، مشيرًا إلى أنه تم إجراء القرعة العلنية بحضور كل من ممثل عن مجلس الدولة، والرقابة الإدارية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسئولي الجهاز.


و أوضح رئيس الجهاز، أن القرعة أجريت على 48 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي (أ)، وهي عبارة عن 10 وحدات بنشاط غذائي، و10 وحدات بنشاط هندسي، و10 وحدات بنشاط بلاستيك، و6 وحدات بنشاط أخشاب، و6 وحدات بنشاط كيماويات، و6 وحدات بنشاط نسيج، بجانب تخصيص 11 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي ب، مقسمة إلى وحدتين بنشاط غذائي، ووحدة بنشاط هندسي، و6 وحدات بنشاط نسيج، ووحدتين بنشاط أخشاب، وكذا 16 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي ج، مقسمة إلى  9 وحدات بنشاط هندسي، ووحدتين  بنشاط بلاستيك، و5 وحدات بنشاط كيماويات.
 

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