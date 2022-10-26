جدول زيادات الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس السيسي

تزامنا مع اعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الجديدة خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وتضمنت تلك القرارات رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 آلاف جنيه، وهى المرة 2 لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال العام الجاري.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، تسلسلا زمنيا لمراحل رفع الحد الأدنى للمرتبات في عهد الرئيس السيسي، وهي على النحو التالي:-

رفع الحد الأدنى للأجور 2022

جدول زيادات الحد الأدنى للأجور في عهد السيسيهر أكتوبر 2022 للعاملين بالدولة (التفاصيل وجدول الصرف) -

في آخر 8 سنوات قام الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للمرتبات 5 مرات بدًءا من عام 2014 وحتى الآن، وكانت هذه هي الزيادة الثانية للمرتبات هذا العام

رفع الحد الأدنى للأجور في يناير 2014

وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 1200 جنيه

رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو 2019

كما وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه

رفع الحد الأدنى للأجور في مارس 2021

فيما وجهت الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور في يناير 2022

كانت الحكومة قد وجهت برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور في أكتوبر 2022

قام الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بإعلان حزمة قرارات جديدة للدولة، أبرزها توجيه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.