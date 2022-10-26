موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري

مرتبات شهر أكتوبر، يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 من الغد الاثنين 24 أكتوبر، ويستمر صرف المرتبات على مدار7 أيام، وفقًا للمخطط الزمني للكتاب الدوري الذي تُصدره وزارة المالية.

وحددت وزارة المالية موعد بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 لكل الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة بجميع محافظات الجمهورية لـ33 هيئة ومصلحة حكومية.

وصرحت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت المالية أنه سيتم صرف مستحقات العاملين خلال الفترة من يوم 8 إلى يوم 10 من كل شهر لمدة 3 أيام، ويتم صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من يوم 24 حتى يوم28 من كل شهر لمدة ٥ أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأرسلت وزارة المالية الاجهات الإدارية إخطار العاملين عن مواعيد صرف، حتي يتم التخفيف التزاحم على ماكنيات الصرف الآلي بقدر الإمكان، وتم وضع مواعيد صرف معينة لمرتبات أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر 2022 لكل الجهات الإدارية بالدولة.

مواعيد صرف معينة لمرتبات أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر 2022

مؤكدا أنه سيتم صرف مرتبات أكتوبر للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣٠ من الشهر نفسه.

ومرتبات نوفمبر في أيام ٢٤، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠ من الشهر نفسه.

ومرتبات ديسمبر أيام ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه.

وأهابت بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.