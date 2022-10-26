مجلس الوزراء يكشف موعد صرف زيادة المرتبات 2022

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موعد صرف زيادة المرتبات
موعد صرف زيادة المرتبات 2022

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد صرف زيادة المرتبات 2022، وذلك للموظفين وبالأخص العاملين في القطاع الخاص، لإعلان الموعد الرسمي. 

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجّه بتقديم حزمة جديدة من الإجراءات للوقوف بجانب المواطنين، موضحًا أن هذه الحزمة ليست الأولى، مؤكدًا أن زيادة الحد الأدني للأجور لـ3000 جنيه ستكون اعتبارًا من 1 نوفمبر.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، والتي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أول حزمة من الحكومة كانت في 21 مارس الماضي، بعد الأزمة الروسية- الأوكرانية، وأن الحكومة قدمت حزمة اجتماعية بزيادة المعاشات، قبل الموعد بثلاثة أشهر، فبدلًا من الصرف 1-7 تم في 1-4.

ولفت سعد، إلى أن هناك زيادة 300 جنيه لكل المواطنين كمبلغ، وهناك 300 جنيه لأصحاب المعاشات، وأن هناك 4.8 مليون مستفيد من الزيادات، وأن 31 مليار جنيه ستتكلفها الدولة بسبب زيادة المعاشات.

رفع الحد الأدنى للأجور 2022 

وتزامنا مع اعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الجديدة خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وتضمنت تلك القرارات رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 آلاف جنيه، وهى المرة 2 لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال العام الجاري.

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