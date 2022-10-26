الانتهاء من المرحلة الأولى من البصمة الكربونية في 28 بنك



كشف محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من البصمة الكربونية في المراكز الرئيسية لـ28 بنكا، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال فعاليات قمة المناخ تستضيفها شرم الشيخ خلال الشهر المقبل.

جاء ذلك في جلسة " الاستدامة في القطاع المصرفي.. تجارب إماراتية مصرية"، خلال الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتا مصر والإمارات للاحتفاء بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية تحت عنوان "مصر والإمارات قلب واحد".

كما لفت إلى أن البنوك لديها فائض من السيولة يسمح بالمشروعات المستدامة، حيث أن نسبة الإقراض في مقابل الودائع يمثل 42%، موضحا أن القروض التي تأتي من المؤسسات الدولية تكون بفائدة بسيطة يتم نقلها إلى المستفيدين أيضا بفائدة بسيطة، ويتم توجيهها إلى مشروعات الطاقة المتجددة والزراعة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

على جانب آخر، أشار الإتربي إلى أن هناك عددا من البنوك في انتظار موافقة البنك المركزي لحصولها على رخصة البنوك الرقمية خلال الفترة المقبلة، من ضمنها بنك مصر، مؤكدا أن التحدي الحقيقي أمام البنوك بالمستقبل هو ضرورة العمل على التحول الرقمي، والذي كشف عنه فترة جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، ذكر الإتربي أن حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان 400 مليون خلال 2014 ومن 2014 حتى 2022 ارتفع حجم التمويل إلى 56 مليار جنيه، مشيرا إلى أن بنك مصر مول 153 ألف مستفيد من المشروعات الصغيرة.. لافتا إلى أن بنك مصر في الإمارات كان أول بنك يوقع اتفاقية مع صندوق أبو ظبي، بحيث يقوم باستقبال الخريجين من الجامعات الإماراتية ويدربهم ويعين جزءا كبيرا منهم. وقال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن هناك 5 بنوك إماراتية في مصر، بحجم أصول يصل إلى 400 مليار جنيه، بما يمثل 4% من حجم القطاع المصرفي في مصر.

وأضاف أن إقبال البنوك العالمية للتواجد في مصر، يؤكد أن القطاع المصرفي المصري جاذب لتمتعه بنسب ربحية مرتفعة، بما يعد حافزا للبنوك العربية والأجنبية للاستثمار بمصر.

وأشار الإتربي إلى أن مصر والإمارات تتمتعان بعلاقات اقتصادية جيدة، حيث وصلت الاستثمارات الإماراتية التراكمية في مصر لنحو 28 مليار دولار، كما يتخطى عدد الشركات الإماراتية في مصر نحو 1300 شركة، لافتا إلى أن البنك الأهلي وبنك مصر لهما النصيب الأكبر في تعاملات تلك الشركات المصرفية في مصر.

ونوه بأن حجم التجارة البينية بين مصر والإمارات سجل عام 2021 نحو 7.5 مليار دولار بزيادة 7% مقارنة بالعام السابق له 2020، موضحا أنها سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 نحو 3.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع 11% مقارنة بنفس الفترة من 2021.