أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27-10-2022.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع

تواصل أسعار الذهب في مصر الارتفاع بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد أن ارتفع أمس مع استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر وسجل عيار 21 الأكثر شعبية 1140 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم:



استقر سعر عيار 24 عند 1302.75 جنيه للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 1140 جنيه للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم عند 977.25 جنيه للجرام.

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 9120 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوعين مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حدة سياسة رفع أسعار الفائدة بداية من ديسمبر كانون الأول.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1665.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى سعر منذ 13 أكتوبر تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة أيضا عند التسوية إلى 1669.20 دولار للأوقية.

ووسع الدولار خسائره ليصل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أسبوع.

ولا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في نوفمبر تشرين الثاني. والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا تدر عائدا ثابتا.

ويتحول التركيز الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة المقرر إعلانها يوم الخميس، تليها بيانات التضخم الأساسي الأمريكي يوم الجمعة، والتي يمكن أن تقدم صورة أوضح لمسار رفع الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

كما تتركز الأنظار على اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.86 بالمئة إلى 19.51 دولار للأوقية وصعد البلاتين 3.8 بالمئة إلى 949.54 دولار للأوقية كما زاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1942.75 دولار.