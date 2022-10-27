الترتيب الكامل لمجموعات دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

الفجر الرياضي
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

انتهت مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022 – 2023 مساء اليوم الأربعاء والتي شهدت حسم العديد من الأندية التأهل الرسمي لدور الـ16 فيما ودعت أندية أخرى المسابقة.


ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا خلال السطور التالية:-

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 

المجموعة الأولى

1  نابولي 15
2  ليفربول  12
3  أياكس 3
4  رينجرز 0

المجموعة الثانية

1  كلوب بروج 10
2  بورتو  9
3  أتليتكو مدريد  5
4  باير ليفركوزن  4

المجموعة الثالثة

1  بايرن ميونخ  15
2  إنتر ميلان 10
3  برشلونة 4
4  فيكتوريا بلزين 0


المجموعة الرابعة

1  توتنهام  8
2  سبورتنج لشبونة 7
3  آينتراخت فرانكفورت 7
4  أولمبيك مارسيليا 6

المجموعة الخامسة

1  تشيلسي 10
2  ميلان 7
3 سالزبوخ  6
4  دينامو زغرب 4


المجموعة السادسة

1  ريال مدريد  10
2  لايبزيج  9
3  شاختار دونيتسك  6
4  سلتيك 2

المجموعة السابعة

1  مانشستر سيتي 11
2  بوروسيا دورتموند 8
3  إشبيلية  5
4  كوبنهاجن  2


المجموعة الثامنة

1  باريس سان جيرمان  11
2  بنفيكا  11
3  يوفنتوس  3
4  مكابي حيفا  3

 

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