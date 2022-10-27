فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022.. رابط الاستعلام عن الفاتورة وطرق الدفع

الاقتصاد
فاتورة التلفيون الارضي
فاتورة التلفيون الارضي

يزداد بحث المواطنين على محرك البحث العالمي “جوجل” خلال الفترة الحالية، عن طرق الاستعلام حول فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022 وطريقة تحصيلها وآخر موعد للدفع وذلك تجنبًا لانقطاع الخدمة. 

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 


ويقدم "الفجر" كافة المعلومات عن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر، والتي تتوافر عبر الرابط https://billing.te.eg/ar-EG 

 

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت عن تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022، وكشف الشركة المصرية للاتصالات، أن تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022 مستمرة حتى يوم 14 نوفمبر 2022، وذلك قبل أن يتم تحويل الخط للاستقبال بعد يوم 14 ديسمبر، ويتم فرض غرامة مالية لعدم دفع فاتورة التليفون الأرضي.

 

فاتورة التليفون الارضي أكتوبر 2022
 

فاتورة التليفون الأرضي تصدرها الشركة المصرية للاتصالات وخلال شهر أكتوبر 2022 تم إصدار فاتورة التليفون الأرضي، ومنحت الشركة المصرية للاتصالات العملاء في وقت سابق شهر سماح لتحويل الخطوط استقبال ثم انتهاء فترة السماح فى منتصف يوليو.

 

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 


وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات، فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2022، من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.



أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، أنها قد أتمت بنجاح الاختبارات الأساسية لتشغيل شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" على شبكاتها، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال لتقديم أفضل الحلول التقنية التى تضمن تقديم خدمات جديدة متطورة تنال رضا العملاء وتلبى احتياجاتهم المتطورة وتطلعاتهم التكنولوجية.

 

وبإتمام هذه الاختبارات بنجاح، تكون شبكات المصرية للاتصالات قد أكدت جاهزيتها لإتاحة خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" لعملائها فور ترخيصها، حيت تنتظر الشركة المحددات التنظيمية التى سوف يقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإطلاق الخدمة فى مصر.

فاتورة التليفون الارضي ​​ أخبار مصر الاقتصاد

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