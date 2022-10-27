الدفع إلكتروني من غير محصل.. افع فاتورة المياه بهذه الطريقة

يبحث المواطنين خلال الفترة الحالية على محرك البحث العالمي “جوجل” عن فاتورة مياه الشرب وطرق الدفع إلكترونيًا، وللتسهيل على المواطنين تتيح "الفجر" من خلال هذا التقرير طرق خدمة خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الاستهلاك؛ للتسهيل على العملاء وتمكينهم من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب فى أى وقت على مدار اليوم، وذلك من خلال تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول 125.





وترصد "الفجر" خطوات ومزايا سداد فاتورة استهلاك المياه إلكترونيا:



1- تحميل تطبيق 125 مجانا على الهاتف المحمول.



2- إنشاء المستهلك حساب بالبيانات المطلوبة.



3- تحديد المستهلك للشركة التابع لها.



4- إدخال المستهلك لرقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه.



5- ستظهر قيمة الفاتورة، ويتاح للمستهلك سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.



ويتيح تطبيق "HCWW 125" المزايا التالية:



1- سداد فاتورة المياه "أونلاين".



2- تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.



3- إرسال إشعارات بتوقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه.



4- التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



5- إمكانية تصوير أماكن الأعطال وإرسالها عبر التطبيق.



6- التعرف على كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.