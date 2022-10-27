رفع أسعار الفائدة.. البنك الأهلي يصدر شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%

أسعار الفائدة لشهادات البنك الأهلي

قرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، ويصرف العائد سنويًا.

رفع أسعار الفائدة.. شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%

وذكر البنك الأهلي، في بيان اليوم الخميس، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16% سنويًا بدلًا من 14% اعتبارًا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.

رفع أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري

كما أصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويًا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر 16.50% سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.

البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة 2%

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماع استثنائي لها اليوم رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

