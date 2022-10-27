تفاصيل خلاف محمد الغيطي وعبير الشرقاوي

عبير الشرقاوي، توجد العديد من الخلافات الشهيرة والوقائع التي تحدث بين نجوم الفن أو المشاهير بشكل عام، والتي تطفو على السطح فور التركيز عليها من قبل البرامج التلفزيونية أو بقية الوسائل الأخرى.

عبير الشرقاوي

وتصدرت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس الموافق الـ27 من أكتوبر 2022، بعدما انتقدت مسلسل "الضاحك الباكي"، وهو ما أثار ضب الكاتب محمد الغيطي.

هجوم عبير الشرقاوي على "الضاحك الباكي"

وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانسحاب الكاتب محمد الغيطي، من برنامج "القاهرة اليوم" بعد مداخلة هاتفية للفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي التي هاجمعت مسلسله، وهو ما أثار غضبه ولم يعطِ لها فرصة للحديث.

مداخلة عبير الشرقاوي

وأثارت مداخلة عبير الشرقاوي غضب الغيطي الذي انفعل على الهواء ولم يعطها فرصة للحديث، قائلًا: "سؤال بس من هذه الشخصية لتنتقد، أنا هقوم أمشي" ليقرر مقدم البرنامج الخروج إلى فاصل إعلاني.

الغيطي وعبير الشرقاوي

وقال الغيطي إن عبير الشرقاوي ليس لها الحق في الحديث، مضيفًا: "دي قالت علينا رمم في بوست، دي أبوها اتبرأ منها قدامي وهو قاعد معايا في مكتبه، أنا رافض إنها تعمل مداخلة".

بوست عبير الشرقاوي

وهاجمت النجمة المعتزلة عبير الشرقاوي صناع مسلسل "الضاحك الباكي" والذي يحكي سيرة الفنان الكبير نجيب الريحاني، وذلك في منشور لها على حسابها الرسمي عبر "فيس بوك" كتبت فيه: "محمد فاضل يستهزئ بالجمهور، مطلع فردوس عبدالحميد السبعينية أم لطفل رضيع في مسلسل الضاحك الباكي".

مسلسل "الضحاك الباكي" وعبير الشرقاوي

يُذكر أن مسلسل "الضاحك الباكي" هو من بطولة عمرو عبدالجليل، فردوس عبدالحميد، رزان مغربي، ياسر الطوبجي، ومن تأليف محمد الغيطي، الذي غادر البرنامج بسبب مداخلة عبير الشرقاوي وإخراج محمد فاضل.