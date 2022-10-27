رفع الفائدة 2%.. شهادات بعائد 17.25% بالبنوك المصرية

شهادات بعائد 17.25% في البنوك المصرية، تعتبر هذه العبارة من أكثر العبارات للبحث عبر مواقع التواصل جوجل، جاء ذلك؛ بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2% لتصل إلى مستوى 13.25%، 14.25% و13.75%على الترتيب.

رفع الفائدة.. شهادات بعائد 17.25% في البنوك المصرية

في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، تم رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.25% و14.25%، كما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 13.75، والعملة الرئسية إلى 13.75%.

وأكدت بعض البنوك، شهادات بعائد 17.25% في البنوك المصرية، بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.

البنك الأهلي

وضمن شهادات بعائد 17.25% في البنوك المصرية، قرر البنك الأهلي المصري، إصدار شهادة بلاتينية لمدة ٣ سنوات بعائد سنوى ١٧،٢٥٪؜ ويصرف العائد سنويا.

زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية

كما قررت لجنة الاصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية ٣ سنوات ذات العائد الشهرى لتصبح بعائد ١٦٪؜ سنويًا بدلا من ١٤٪؜ اعتبارًا من اليوم للشهادات الجديدة اوالمجددة تلقائيًا.

كما أصدر البنك ذات الشهادة بسعر ١٦،٢٥٪؜ سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر ١٦،٥٠٪؜ سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.

بنك مصر

وكذلك تصدر اسم بنك مصر ضمن شهادات بعائد 17.25% في البنوك المصرية، حيث كشف محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، أن بنكي مصر والأهلي قرر طرح شهادات استثمار بعائد مرتفع يصل إلى 17.25% سنويا و16.25% ربع سنويا، و16% شهريا.



وأضاف "الأتربي"، أن الشهادات ذات عائد مرتقع جاء بعد قرار لجنة السياسات النقدية برفع اسعار الفائدة 200 نقطة اساس، مشيرا إلى أن مدتها تبلغ ثلاث سنوات.

رفع سعري عائد الإيداع والإقراض

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماع استثنائي، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2% لتصل إلى مستوي 13.25%، 14.25% و13.75%على الترتيب.

وأرجع البنك المركزي ذلك من دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه تحقيقًا لنمو اقتصادي مستدام، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.