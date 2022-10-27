رفع أسعار الفائدة على شهادة "القمة" من بنك مصر ذات الثلاث سنوات لتصل إلى 17.25% سنويًا

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بنك مصر
بنك مصر

أعلن بنك مصر، اليوم الخميس، رفع سعر عائد إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%؜ ويصرف العائد سنويًا.

أسعار الفائدة على شهادة "القمة" من بنك مصر

وذكر البنك -في بيان- أن لجنة الأصول والخصوم قررت زيادة سعر العائد على شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16%؜ سنويًا بدلًا من 14% اعتبارًا من اليوم، ويطبق ذلك فقط للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا، وأصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويًا بدورية صرف العائد ربع سنوي، هذا ومتاح استرداد قيمة الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

رفع أسعار الفائدة اليوم

وقال البنك إنه يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي والتي يبلغ عددها أكثر من 4000 ماكينة.

البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة 2%

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماع استثنائي لها اليوم رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 %.
 

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