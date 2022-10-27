قرار بإلغاء تدريجي بالعمل بالاعتمادات المستندية حتى ديسمبر

قرر البنك المركزي المصري، إلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد.

دعم النشاط الاقتصادي

ومن جهته، قرر البنك المركزي أن الإلغاء الكامل سيكون في ديسمبر 2022، وفقا لبيان له اليوم، مشيرا إلى أن القرار يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

بناء وتطوير سوق المشتقات المالية

كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، حسب البيان.

رفع سعر الفائدة 2%

وجاء هذا القرار مع إعلان البنك المركزي المصري في نفس البيان رفع سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

رفع سعر الائتمان والخصم

وارتفع سعر كريدور في البنك المركزي إلى 13.25٪ للايداع و14.25٪ للإقراض كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75٪.

شهادات بعائد 17.25% في البنوك المصرية

في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، تم رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.25% و14.25%، كما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 13.75، والعملة الرئسية إلى 13.75%.

وأكدت بعض البنوك، شهادات بعائد 17.25% في البنوك المصرية، بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.

رفع سعر فائدة البنك الأهلي

وضمن شهادات بعائد 17.25% في البنوك المصرية، قرر البنك الأهلي المصري، إصدار شهادة بلاتينية لمدة ٣ سنوات بعائد سنوى ١٧،٢٥٪؜ ويصرف العائد سنويا.

كما قررت لجنة الاصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية ٣ سنوات ذات العائد الشهرى لتصبح بعائد ١٦٪؜ سنويًا بدلا من ١٤٪؜ اعتبارًا من اليوم للشهادات الجديدة اوالمجددة تلقائيًا.

كما أصدر البنك ذات الشهادة بسعر ١٦،٢٥٪؜ سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر ١٦،٥٠٪؜ سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.