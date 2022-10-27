ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد رفع أسعار الفائدة

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى في بداية تعاملاته اليوم الخميس في البنوك المصرية.

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بعد رفع أسعار الفائدة

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.67 - 19.72" جنيه للشراء، و"19.73 - 19.75" جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس؛ ليصبح 19.67 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.75 جنيه في البنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي.

رفع أسعار الفائدة اليوم.. سعر الدولار في البنوك

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 19.67 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعرالصرف الدولار في البنك التجارى الدولي 19.69 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.67 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.65 جنيه للشراء و19.76 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو "ارتفاعا ما بين 9 - 15 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر اليورو 19.79 جنيه للشراء، و19.91 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل اليورو 19.81 جنيه للشراء، و19.93 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل 19.79 جنيه للشراء، و19.93 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري 19.69 جنيه للشراء، و19.80 جنيه للبيع.

وبالنسبة للجنيه الاسترليني، سجل ارتفاعا ما بين 9 - 32 قرشا شراء وبيع بالبنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 22.82 جنيه للشراء، و22.97 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الجنيه الاسترليني 22.85 جنيه للشراء، و22.99 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي 22.82 جنيه للشراء، 22.99 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.22 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.. فيما سجل الدرهم الإماراتي 5.35 جنيه للشراء، و5.37 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت - في اجتماع استثنائي لها اليوم - رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 %.

