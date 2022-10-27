عاجل | سعر الدولار الآن يقفز إلى مستوى 22 مقابل الجنيه المصري

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أسعار الدولار
أسعار الدولار

أسعار الدولار اليوم | قفز سعر الدولار إلى مستوى 22 مقابل الجنيه المصري، منذ قليل، وذلك بعد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي المصري اليوم.

رفع سعر الفائدة اليوم

وقد أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة 2%

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

 

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