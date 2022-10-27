سعر الذهب اليوم الخميس 27-10-2022 بعد رفع الفائدة 2%

سعر الذهب اليوم، حالة من الاضطراب الشديد أصابت الجنيه المصري الذي تهاوت فيمته أمام الدولار الأمريكي مسجلا 22:45، وهو ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرار استثنائي برفع سعر الفائدة لنحو 2%.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم الخميس الموافق الـ27 من أكتوبر 2022 تراجعا وهبوطا ملحوظا بنحو جنيهين للجرام مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه خلال التعاملات المسائية أمس، مع انخفاض المعدن عالميا.

سعر الذهب اليوم وقرار المركزي

وقرر البنك المركزي المصري، في قرار استثنائي اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة 2%، ليصل لـ13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وهو ما يدفع الكثيرون إلى معرفة سعر الذهب اليوم.

وتقدم بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الخميس في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 14

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 757 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 974 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارا في مصر

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1136 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1298 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب تراجعا إلى 9088 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 27-10-2022

وتراجع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، الموافق الـ27 من أكتوبر 2022، إلى نحو 1663 دولار للأوقية، بنسبة هبوط طفيفة قدرها 0.08%.