عاجل.. ارتقاع سعر اليورو أمام الجنيه بعد رفع "المركزي" الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجل سعر اليورو، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، ارتفاعًا أمام الجنيه، في حال شهد الأخير هبوطًا حادًا أمام العملات اليوم، بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، صباح اليوم. 

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بعد رفع سعر الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022 في محافظة البحيرة

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عاجل.. أسعار الدولار تقفز ببنكي الاهلي ومصر إلى 22.35 جنيه

وارتفع سعر اليورو في البنك المركزي المصري إلى نحو 19.71 جنيه للشراء، و19.79 جنيه للبيع، مقابل، 19.37 جنيه للشراء، و1945 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) صعد سعر اليورو اليوم الخميس إلى نحو 19.55 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع، مقابل، 19.35 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وصعد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) وسجل نحو 19.57 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع، مقابل، 19.38 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

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